Электростанции Украины могут обходиться без донецких и луганских антрацитов.

Благодаря активной поддержке главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной проект по энергонезависимости сейчас успешно реализуется на харьковских предприятиях.Руководитель Харьковщины отмечает, что развитию промышленности в области уделяется особое внимание, так как эта отрасль – ключевая для региона.– Третий год подряд промышленное производство в Харьковской области растет – на 15% за три года. Если с 2010-го по 2013-й у нас было минус 9000 рабочих мест на производстве, то за последние два года – плюс 4000 рабочих мест. Люди возвращаются на заводы и понимают, что у страны есть будущее, - сказала руководитель области.4 марта Юлия Светличная ознакомилась с производственными и конструкторскими возможностями предприятий корпорации «Маст-ипра» – ООО «Котлотурбопром», Харьковского котельно-механического завода и ЦКБ «Энергопрогресс». Совместно предприятия разрабатывают, изготавливают и монтируют сложнейшее оборудование для теплоэнергоцентралей и теплоэлектростанций не только в Украине, но и за рубежом.Благодаря активной позиции главы области, сейчас в корпорации реализуется проекты, связанные с переводом электростанций Украины, работавших на антраците, на газовую группу углей. Старт процессу положили работы, проведенные на четырех блоках Змиевской ТЭС. Харьковский опыт уже распространили на Приднепровскую и Криворожскую электростанции.– Программа, которая была создана благодаря активной позиции главы Харьковской облгосадминистрации, компании «Центрэнерго» и Змиевской ТЭС. Юлия Александровна поддержала и вместе с нами пробивала этот вопрос, – рассказал генеральный директор ООО «Котлотурбопром» Александр Греховодов. – Благодаря этому проекту сегодня по всей Украине горит свет и нет веерных отключений. Он уже запущен на Змиевской ТЭС и Приднепровской станции. Сейчас работы идут на Криворожской. Мы смогли обойтись без луганских и донецких антрацитов, используя днепропетровский и волынский уголь. Это реальная энергонезависимость Украины.Председатель ХОГА отметила вклад «Котлотурбопрома» в становление энергонезависимости страны в целом и региона в частности. Она также сообщила, что предприятие является крупным налогоплательщиком, который только за 2018 год перечислил около 69 млн грн налогов в бюджеты различных уровней.– Это не просто показатель вашей работы. Это ваш вклад в социально-экономическое развитие и региона, и государства в целом, – подчеркнула Юлия Светличная. – Я благодарна за то, что вы делаете качественную работу и производите конкурентоспособный продукт. Ваша продукция является маркой Харьковской области и всей Украины.Юлия Светличная подчеркнула, что у предприятия сегодня есть возможности расширять портфель заказов и объемы производства, выходя на новые рынки. В числе прочего глава области сообщила, что возможностями «Котлотурбопрома» заинтересовались европейские партнеры, которым она презентовала предприятие.Во время встречи с коллективом ООО «Котлотурбопром» Юлия Светличная также передала государственную награду – орден за заслуги III степени – генеральному директору предприятия Александру Греховодову.