На протяжении трех лет промышленность Харьковщины демонстрирует рост. И завод «Коммунар» – не исключение.

Объемы производства вырастут на 30%, зарплата – на 15%

Счетчики воды выходят на внешний рынок

Завод сумел отказаться от российского рынка

Нашей продукцией оборудованы от 10% до 30% вагонов «Укрзалізниці»

«Харьковоблэнерго» предпочитает счетчики от «Коммунара»

Социальные вопросы ставятся на контроль и решаются главой области

Самое главное – это социальная атмосфера в коллективе