На протяжении трех лет промышленность Харьковщины демонстрирует рост. И завод «Коммунар» – не исключение.Как удалось превратить убыточное предприятие в прибыльное, рассказал в программе «Точка зрения» на телеканале Р1 генеральный директор Государственного научного производственного предприятия «Объединение Коммунар» Анатолий Яременко.
Объемы производства вырастут на 30%, зарплата – на 15%
— Анатолий Степанович, за последние два-три года предприятие превратилось из убыточного в прибыльное. Поделитесь итогами минувшего года.
— Результаты работы в 2018 году – положительные. Главное, что мы сохранили основные виды деятельности, в первую очередь – участие в международных космических программах. Традиционно работаем с предприятием «Мотор-сич» — продолжаем изготовление систем управления для авиационных и вертолетно-ракетных двигателей. Бронетанковая тематика развивается на должном уровне. По производству приборов учета воды и электроэнергии повысили результаты работы в четыре раза. Активно участвовали в тендерах по изготовлению подвижного состава для «Укрзалізниці».
На должном уровне остается социальная сфера. Основным результатом нашей деятельности является то, что мы повышаем уровень заработной платы – зарплата увеличилась на 13%.
— Какие планы на текущий год? Есть ли портфель заказов? Возможно, в планах – новые разработки, новая продукция, новые рынки сбыта, кооперации?
— Финансовый план нашего предприятия на 2019 год предусматривает рост объемов производства более чем на 30%. Это выполнимая задача. Портфель заказов у нас сформирован на 100%: 96% — это внутренний рынок, 4% — экспорт продукции. Впервые в нынешнем году у нас появляется экспортная составляющая по авиационной тематике – мы начинаем изготавливать антиобледенители для стран ближнего зарубежья. Этой тематики у нас не было на протяжении двух лет.
На 2019 год сохраняем традиционные направления. В два-три раза увеличиваем объем взаимоотношений с нашим партнером «Мотор-сич». Набираем портфель заказов по бронетанковой тематике. Это в первую очередь — работа с харьковскими предприятиями. По железнодорожному направлению есть новые виды разработок. В этом году планируем увеличить портфель заказов по капитально-восстановительным работам. Объем по приборам учета электричества и воды собираемся увеличить в два раза. Все заказы подтверждены. Думаю, проблем не будет, и год мы закончим с выполнением плановых показателей.
Кроме того, планируем в этом году очередное повышение заработной платы – на 15%.
Среди новых видов работ в планах на этот год – расширение линейки счетчиков воды. Хотим провести испытания и до конца года поставить весь модельный ряд, который существует на рынке.
Счетчики воды выходят на внешний рынок
— Измерительная техника тоже ориентирована на внутренний рынок?
— Качество и разработка продукции по водомерам и приборам учета электроэнергии соответствует мировому уровню. Поэтому мы имеем техническую возможность выйти на внешний рынок, и у нас есть большое желание это сделать. В планах на нынешний год – начать производство приборов учета воды для зарубежного потребителя.
— Была ли проведена процедура стандартизации и насколько это сложный процесс?
— Процедура сертификации вовсе не страшна – это обыденный процесс. Ценовая политика, безусловно, играет роль, поскольку это делается не бесплатно. Но с технической точки зрения проблем нет. Тем более что, подобная продукция, независимо от задач, обновляется очень часто, мы постоянно находимся в теме. Это нормальное развитие предприятия.
Завод сумел отказаться от российского рынка
— Как формируется портфель заказов предприятия «Коммунар» на 2019 год? Какова в нем доля государственных заказов?
— Государственные заказы у нас – по специальной тематике: все виды работ по бронетанковому направлению при сотрудничестве с Харьковским бронетанковым заводом, с заводом им. Малышева, КБ им. Морозова, небольшой объем – с «Мотор-сич». В перспективе работа над созданием ракетного комплекса.
— Попадают ли сюда заказы от «Укроборонпрома»? Не так давно говорилось, что предприятия Харьковщины получили заказов от ведомства на сумму более 10 млн гривен. Входит ли «Коммунар» в список этих предприятий?
— Мы являемся комплектаторами, но вся наша тематика – это работа с Министерством обороны по бронетанковой технике. Мы являемся разработчиками и изготовителями более 30 приборов. В этом направлении работаем только с Минобороны.
— Удалось ли предприятию добиться импортозамещения и отказаться от российского рынка?
— С финансовой точки зрения тема, конечно же, болезненная. В 2014 году предприятие получало объем заказов на 240 миллионов, из них на 140 миллионов – от Российской Федерации.
В силу известных причин пришлось заниматься диверсификацией рынка и на сегодняшний день проблему взаимоотношений с РФ предприятие «Коммунар» прошло. Нет у нас болезненных ощущений от потери российского рынка. У нас есть портфель заказов. На сегодняшний период времени мы смогли найти эти 140-200 миллионов на внутреннем рынке.
Нашей продукцией оборудованы от 10% до 30% вагонов «Укрзалізниці»
— Основным направлением завода «Коммунар» в последнее время была работа с «Укрзалізницею». Не в последнюю очередь благодаря тому, что интересы Вашего предприятия лоббирует глава Харьковской области Юлия Светличная. В частности, именно она поспособствовала тому, чтобы это сотрудничество состоялось в интересах харьковского предприятия.
— На нашем заводе появилась традиция – подведение итогов прошлого года и постановка новых задач под руководством председателя облгосадминистрации Юлии Светличной. Так было и в прошлом году, и в этом – буквально недавно. Проводятся рабочие совещания, на которые мы выносим свои проблемы, рассматриваем вместе с главой области, ищем выход из создавшегося положения.
Например, в прошлом году мы столкнулись с проблемой по «Укрзалізниці» — ряд наших подразделений остались без загрузки. Юлия Александровна, посетив предприятие в начале года, увидела, какой объем работ мы можем выполнять, и мы начали активно в данном направлении сотрудничать. Она два раза обращалась к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, и в конце-концов тендер состоялся – предприятие получило загрузку. В настоящее время мы расширяем данное направление. Уже изготовили пресс-формы, начинаем изготавливать первые образцы, отдаем их в опытную эксплуатацию, чтобы активно участвовать в работах по этому направлению.
Тесно сотрудничаем с облгосадминистрацией – и в направлении кооперации в масштабах Украины, и с харьковскими предприятиями.
— О какой комплектации идет речь при сотрудничестве с «Укрзалізницею»?
— Все, что есть в вагоне, — это продукция нашего предприятия: начиная от ступенек, дверей и заканчивая перегородками, потолками, столиками, ограждениями. Все это – производство харьковского предприятия «Коммунар», наша собственная разработка и серийное изготовление.
— Все вагоны «Укрзалізниці» сегодня оборудованы продукцией «Коммунара»?
— Нет, у нас есть конкуренты. Нашей продукцией оборудованы от 10% до 30% вагонов, то есть мы обеспечиваем 10-30 вагонов в год. Как я уже говорил, к сожалению, объемы закупок «Укрзалізниці» гораздо меньше, чем наши возможности.
«Харьковоблэнерго» предпочитает счетчики от «Коммунара»
— В какие еще сферы могла бы зайти продукция «Коммунара» при поддержке руководителя области?
— Сейчас много говорится о поддержке отечественного производителя. Так вот она могла бы проявляться в поддержке и в каких-то государственных планах по приборам учета воды. В этом направлении государственная поддержка нам не помешала бы.
— Руководство области проводит такую работу с «Харьковоблэнерго», чтобы предпочтение отдавалось приборам учета именно харьковского производства, в частности завода «Коммунар».
— Такое сотрудничество на сегодняшний день действительно налажено. Не хочу вдаваться в технические подробности, но поддержка губернатора во взаимоотношениях с «Харьковоблэнерго» на самом деле имеется.
Социальные вопросы ставятся на контроль и решаются главой области
— Стали традиционными визиты главы области Юлии Светличной на предприятие, общение с сотрудниками – уже год на «Коммунаре» работает приемная председателя ХОГА. Каковы результаты работы?
— Хочу остановиться на совещаниях, в которых принимает участие Юлия Светличная. Они проходят не с руководством, а с коллективом предприятия. А обещания, которые даешь перед коллективом, – нельзя не выполнить. Это первое.
Второе – приемная председателя ХОГА работает на предприятии год и один месяц. За это время поступило 83 обращения. Хочу отметить, что не всегда все сводится к финансовой помощи, хотя по необходимости она предоставляется. Люди обращаются с разными проблемами. Это и медицинское обследование, и экологические проблемы, и неправильно организованные маршруты транспорта. Юлия Светличная оказывает всестороннюю поддержку и решает такие вопросы, где самостоятельно предприятие не может справиться. Как результат — сохранение кадров и рабочих мест. Люди знают, что они защищены, а это способствует благоприятной атмосфере в коллективе.
— Облегчает ли такое сотрудничество, поддержка со стороны облгосадминистрации работу руководителя предприятия?
— Прежде всего это не дает права отступать назад. И, конечно же, реально оказанная помощь, – это факт.
Допустим, два года назад мы создали творческие взаимоотношения с «Укроборонпромом» – только благодаря облгосадминистрации. И на сегодняшний день активно участвуем во всех программах. В прошлом году ни один большой заказ, ни один объем работы не прошел мимо нашего предприятия.
— То есть сотрудничество начинается с налаживания человеческих отношений – творческих, как вы их называете. А о чем шла речь на последнем совещании председателя ХОГА с коллективом предприятия?
— Повестка дня традиционная – подведение итогов за прошлый год и постановка задач на текущий. Также обсуждаются социальные вопросы, затем ставятся на контроль и решаются.
Самое главное – это социальная атмосфера в коллективе
— Сейчас много говорится о росте производственных показателей. Как это сказывается на социальной защите сотрудников предприятия, на создании комфортных условий труда, быта, досуга, на уровне заработных плат – в конкретных цифрах?
— К концу 2019 года средняя заработная плата на «Коммунаре» должна быть 6120 гривен. Специалисты высокого класса, конструкторы получают гораздо выше среднего.
Но самое главное – это социальная атмосфера в коллективе. Мы традиционно тесно взаимодействуем с профсоюзной организацией. Направления работы формируются в результате поставленных руководством области задач.
Что касается социальных объектов, то у нас есть физкультурно-спортивный комплекс, где наши сотрудники и их дети занимаются спортом. На базе «Коммунара» — две спортивные школы, существует футбольная команда. Во дворце культуры «Коммунар» имеются все возможности для творческого развития работников. Есть база отдыха в Старом Салтове, где бесплатно или по льготным путевкам работники предприятия отдыхают, набираются сил в летний период времени.