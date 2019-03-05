Издание US News and World Report опубликовало рейтинг “Десятка самых лучших стран мира”, в который вошли самые сильные государства планеты.

Рейтинг составлен на основании опроса общественного мнения более 20 тысяч человек, проведенного Университетом Пенсильвании. Рейтинг ранжирует политическое и экономическое влияние 80 государств, их военную мощь и то, как они взаимодействуют с другими нациями, информирует Mignews.

Рейтинг возглавляют Соединенные Штаты Америки — “самая мощная политическая и военная сила в мире”.

На втором месте — Россия, одна из крупнейших стран мира, с гигантскими природными ресурсами, граничащая с 14 соседними государствами.

На третьем месте — Китай. Несмотря на то, что десятки миллионов китайцев все еще живут в бедности, речь идет о самой населенной стране планеты и второй экономике мира.

На четвертом месте — Германия. Германия — самая населенная страна ЕС и самая мощная экономика Европы. По словам авторов рейтинга Германия “поддерживает стабильность всего ЕС”.

Британия замыкает пятерку лидеров и может похвастаться “значительным международным политическим, научным и культурным влиянием”.

Франция занимает шестое место. Франция является одним из наиболее старых государств мира и ее влияние “очевидно по всему миру в сфере науки, экономики, и, в первую очередь, культуры”.

Япония — на седьмом месте. Она является одной их наиболее технологически продвинутых стран в мире, и третьей по величине экономикой.

Израиль — маленькая страна с ограниченными ресурсами достигла восьмого места. Авторы рейтинга пишут: “Несмотря на его малый размер, Израиль играет значительную роль в глобальных делах”. Израиль располагает сильной экономикой и сильной армией.

Саудовская Аравия занимает девятое место. Саудия названа “гигантом Ближнего Востока”. Речь идет о “большой и богатой стране”, располагающей гигантскими нефтяными запасами и огромным влиянием в мусульманском мире.

На десятом месте — Южная Корея. Южная Корея является одним из крупнейших экспортеров в мире, и занимает 11-е место по объему ВНП.

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