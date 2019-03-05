Ученые из Британии провели масштабное исследование, в ходе которого обнаружили еще одно средство, которое поможет гипертоникам.

Специалисты рекомендуют людям, которые страдают кровяным давлением не употреблять пищу содержащую соль и жир, информируют «Экономические новости».Медики советуют добавить в рацион питания азиатскую фасоль. Они обнаружили, что в ней содержится большое количество калия, который может нейтрализовать отрицательное воздействие на организм соленой пищи. Кроме калия, азиатская фасоль богата магнием и содержит питательные волокна.Этот продукт стал любимым лакомством у азиатов, индусов, корейцев и китайцев. Именно представители этих наций реже страдают различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.