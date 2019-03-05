В прошлом году лидерами по импорту украинских тканей и товаров легкой промышленности были Италия, Польша и Венгрия.

Информацией об этом поделилась на странице в социальной сети вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.Она рассказала о том, что итальянцы купили миллион кв.м тканей, заплатив 2,4 миллиона евро. Венгрия импортировала тканей на 722 тысяч евро, Польша — на 596 тысяч евро.Государственная служба статистики констатировала, что среди европейский стран, меньше всего украинской продукции импортировала Испания, которая закупила тканей только а тысячу евро.С 2013 году экспорт легкой промышленности в Европу резко вырос. Больше всего среди европейцев пользуется спросом украинская трикотажная одежда, обувь и текстиль. На сегодня в нашей стране функционирует больше 1800 швейных предприятий, которые изготавливают качественную продукцию. В Европе закупают её на протяжении двадцати лет и высоко оценили её преимущества.