Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что с митрополитом Российской православной церкви в Украине Онуфрием «вести переговоры нереально».

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.Отвечая на вопрос, искал ли предстоятель ПЦУ возможности поговорить и вести прямой диалог с Онуфрием, Епифаний сказал: Сейчас — нет. Еще до объединительного собора мы пересекались на государственных мероприятиях. Но после избрания меня предстоятелем мы даже не пересекались.– Я считаю, что вести с ним переговоры — нереально. Это человек, который на 100% предан интересам российской церкви и российского государства. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно, — подчеркнул Епифаний.Он считает, что все начнется «с низов».– Народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть. И постепенно это заставит принимать решения и духовенство. Потому, что если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе, — объяснил Епифаний.