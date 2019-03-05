Суперкар Lamborghini, принадлежавший 22-летнему британскому предпринимателю Лаку Сиру, сгорел после обслуживания у дилера, стоившего его владельцу $14 тысяч.

Сгорел автомобиль спустя четыре часа после того, как покинул СТО. Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на Express and Star.Владелец ехал на автомобиле со своей девушкой, когда почувствовал в салоне запах бензина. Когда запах стал невыносимым, Лак пошел проверить что происходит под капотом. Открыв крышку, он обнаружил в моторном отсеке возгорание.Владелец автомобиля отметил в интервью изданию, что намерен судиться с дилером, который обслуживал его суперкар.– Мы чуть не погибли. Мне страшно подумать о том, что случилось бы, если бы я не остановился. Я сейчас очень напуган, а моя девушка отказывается теперь ездить со мной на любой другой машине, - отметил британец.В СМИ также были опубликованы снимки автомобиля, который был практически полностью уничтожен пламенем.