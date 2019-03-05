В Харьковском специализированном учебно-воспитательном комплексе им. В. Г. Короленко появился принтер Брайля, средства на который собрали при помощи благотворительного концерта «Классическая феерия».

Средства на принтер Брайля для специализированного учебно-воспитательного комплекса им. В. Г. Короленко собрали при помощи благотворительного концерта «Классическая феерия», состоявшегося в Харькове накануне новогодних праздников при поддержке председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.Анастасия Дробная, ученица 11-го класса, подписывает тетрадь. Девочка слепа, для письма использует специальную доску и грифель – им она выкалывает рельефно-точечный шрифт Брайля, в основе которого лежит комбинация шести точек.А принтер буквально за минуту печатает заданный текст шрифтом Брайля. Для печати нужны только плотная бумага и несколько нажатий кнопки. Все кнопки принтера подписаны шрифтом Брайля, что дает возможность людям с дефектами зрения беспрепятственно им пользоваться.– Ученики, работающие шрифтом Брайля, могут включить-выключить принтер, настроить количество копий, зайти в меню. Все это озвучивается – можно зайти, проверить и послушать. Также можно настроить печать на любой размер бумаги, – говорит учитель информатики и математики Елена Шевченко.Ученики говорят, что появление такого принтера сильно упрощает обучение. Ведь раньше все приходилось переписывать вручную и под диктовку. Кроме обычного текста принтер печатает геометрические фигуры, математические формулы и графики.Принтер стоит более 200 тысяч грн. За собственные средства заведение не могло себе позволить его приобрести. Деньги собрали на благотворительном концерте «Классическая феерия», который состоялся под эгидой председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной. Ведь поддержка детей с особыми образовательными потребностями находится на особом контроле губернатора.– В этом году мы благодаря «Классической феерии» получили принтер Брайля. Грех жаловаться: внимание, поддержку нашей облгосадминистрации мы чувствуем постоянно, – признается директор комплекса Александр Белоусов.В учебно-воспитательном комплексе существует и музыкальное отделение. Главная проблема, существовавшая в получении музыкального образования, – отсутствие нот. Ведь напечатанных шрифтом Брайля их катастрофически мало.– Я сама накалывала ноты, потом приобрела машинку подержанную, там не работала шестая точка. Но я писала ноты и слова и до 2, и до 3 часов ночи, а потом возвращалась к этим нотам и накалывала шестую точку – это было очень сложно. Я так обрадовалась, что у нас есть принтер, и всем рассказывала: я набираю на компьютере тексты, а он переводит их в нужный шрифт. И это все за секунду, – восторгается хормейстер Людмила Бондаренко.