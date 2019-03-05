Утвержден эскизный проект «Строительство комплекса коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр онкологии» в Харькове на улице Лесопарковой, 4.

Распоряжение об этом опубликовано на сайте Харьковской облгосадминистрации.Согласно проекту, здание построят в четыре очереди. Продолжительность строительства – 41 месяц (в том числе первой очереди – 13 мес.). Площадь застройки составит 12,4 м², строительный объем – 183 тыс м³. В здании будет три лечебный корпуса, корпус отделения лучевой терапии и радиотопной диагностики, консультативная поликлиника и др.Онкоцентр рассчитан на 510 коек (первая очередь – на 180, вторая – на 130, третья – на 200). Пропускная способность поликлиники – 200 посещений в смену, отделения лучевой терапии и радиотопной диагностики – 210 посещений в смену. Будет создано 904 рабочих места.Общая стоимость строительства в ценах на 20 декабря 2018 года составит 1,7 млрд грн. Стоимость строительных работ составит 808 млн грн, оборудовании и мебели – 577 млн грн, другие затраты – 321 млн грн.