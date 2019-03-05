Когда реальное общение ребенок заменяет виртуальным, может наступить эмоциональная глухота, и ребенок становится не способным к сочувствию и переживанию.

От эмоциональной глухоты – к агрессии

Если ребенок стал жертвой кибербуллинга

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