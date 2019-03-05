Когда реальное общение ребенок заменяет виртуальным, может наступить эмоциональная глухота, и ребенок становится не способным к сочувствию и переживанию.Часто изменения приводят к агрессивному поведению в сети.
«Вечерний Харьков» уже писал о психологических последствиях для людей, которые уходят в «паутину», когда человек погружается в иллюзорный иррациональный мир, в котором все можно изменить. В детском и подростковом возрасте такие изменения, привносимые меняющейся средой обитания, многочисленными цифровыми устройствами, учитывая неизбежные сложности с социализацией, могут стать катастрофическими.
– Психологи считают, что гаджет у ребенка должен появляться только с появлением чувства ответственности, то есть в подростковом возрасте. До этого смартфоны нежелательны, – говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и психологии Харьковского национального университета внутренних дел Лариса Шевченко.
Кроме того, если уж гаджет появился, родителям необходимо контролировать время, в течение которого ребенок пользуется смартфоном, а также сайты и группы, в которых он «сидит», и его настроение после посещения сети. Должно насторожить, если он становится подавленным или возбужденным.
– Для ребенка до десятилетнего возраста норма составляет не более 40 минут в день. Если он более 40 минут находится в сети, возникают риски психологической зависимости, – предупреждает Лариса Шевченко. – Для 12-15-летних подростков предельная норма пользования интернетом – четыре часа.
От эмоциональной глухоты – к агрессии
– Для подростка очень важно не просто получить информацию об окружающем мире, но и научиться общаться, – говорит Лариса Шевченко. – А научиться этому заочно, прочитав кучу книг, невозможно.
И когда реальное общение заменяется виртуальным, наступает эмоциональная глухота: ребенок не способен к сочувствию, переживанию. Отсюда – агрессивное поведение. Классический пример – буллинг (травля, преследование).
– Если бы не было такого распространения в сети разного рода роликов, когда дети в школе измываются над одноклассником и получают за это «лайки» и одобрительные комментарии в интернете, наверное, не было бы такой распространенности проблемы, которую по праву можно назвать кибербуллингом, – говорит психолог.
Если ребенок стал жертвой кибербуллинга
Как же родители могут помочь своему ребенку, который стал жертвой кибер-буллинга? Лариса Шевченко советует не устраивать «разборок» с обидчиком, а перво-наперво наладить доверительный контакт со своим ребенком.
– Прежде всего нужно выслушать ребенка. Как правило, дети практически никогда не делятся с родителями, что стали жертвой кибербуллинга – для этого должно быть просто колоссальное доверие. Поэтому прежде всего надо выяснить, почему ребенок перестал ходить в школу, почему ему там не интересно, почему у него появились синяки. То есть родители должны установить факт буллинга, – подсказывает специалист. – Во-вторых, в этом случае родители должны проявить небывалую поддержку. Ребенок совершенно точно должен знать, что его защитят и в семье, и в школе. Чему мы учим своих детей – справедливости, честности, то есть моральности. Но мы не учим своих детей защищаться, в том числе и от насилия. Поэтому вы должны очень четко дать понять своему ребенку, что вы на его стороне, поддержать его. Он должен быть уверен: что бы ни случилось, родители будут с ним.
Детские коллективы зачастую очень жестоки, отмечает Лариса Шевченко, поэтому дети должны знать, что всегда придется отвечать за свои поступки.
– Если те же «наблюдатели» будут чувствовать себя безнаказанными, у них будет формироваться вторичная жестокость – раз, чувство беспомощности – два. Они никогда не станут хозяевами своей судьбы, они будут просто плыть по течению, – говорит психолог.
Моя полиция
Помимо классного руководителя, администрации школы, школьного психолога к этому нужно подключить и школьного полицейского. И такая программа в Харькове уже работает, отмечает Лариса Шевченко.
– Иначе проблема буллинга и кибербуллинга никогда не будет решена, – считает специалист.
Кстати, не так давно был принят закон о буллинге, предусматривающий реальное наказание за травлю в учебных заведениях.
– Благодаря этому закону есть шанс избавиться от подобных проявлений не только в жизни, но и в сети, – считает декан факультета № 4 ХНУВД, готовящего для полиции специалистов по противодействию киберпреступности, кандидат юридических наук, подполковник полиции Вячеслав Марков.