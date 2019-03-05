«Укрзалізниця» внесла изменения в график движения поезда №59/60 Харьков – Одесса.

До 31 марта этот поезд будет отправляться из Харькова по нечетным дням, а с 2 по 24 апреля – по четным.Из Одессы в Харьков до 30 марта поезд будет отправляться по четным дням, а с 1 по 25 апреля – по нечетным.С 25 апреля до конца сентября поезд будет курсировать ежедневно.Время отправления из Одессы в Харьков и из Харькова в Одессу не меняются. Из Одессы в Харьков поезд отправляется в 19:21 и прибывает в Харьков в 08:21. В обратном направлении – из Харькова в Одессу - поезд отправляется в 17:04 и прибывает в Харьков в 06:08.Поезд следует через станции Полтава-Южная, Кременчуг, Користовка, Знаменка, Кропивницкий, Помочная, Южноукраинская и Воскресенск.