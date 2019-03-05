Областная организация Украинского общества охотников и рыболовов получит охотничьи угодья площадью 35 тысяч га в Золочевском районе.





Постоянная комиссия Харьковского облсовета согласовала предоставление в пользование Харьковской областной организации Украинского общества охотников и рыболовов охотничьих угодий в Золочевском районе. Об этом сообщили в облсовете. Площадь угодий 35 тысяч га.Как отметил начальник Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Зинченко, в соответствии со статьей 9 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», к полномочиям областных советов относится решение вопросов предоставления в пользование охотничьих угодий. Предоставленный проект решения соответствует требованиям действующего законодательства Украины.