Областная организация Украинского общества охотников и рыболовов получит охотничьи угодья площадью 35 тысяч га в Золочевском районе.
Как отметил начальник Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Зинченко, в соответствии со статьей 9 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», к полномочиям областных советов относится решение вопросов предоставления в пользование охотничьих угодий. Предоставленный проект решения соответствует требованиям действующего законодательства Украины.