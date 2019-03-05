Юлия Светличная продолжает отстаивать интересы Украины в Совете Европы.

С какими инициативами выступила глава Харьковской облгосадминистрации в Хельсинки?— Развитие межрегионального сотрудничества с европейскими странами – это обязательный шаг на пути европейской интеграции Украины, — отмечает Юлия Светличная.На днях руководитель области приняла участие в заседании Бюро Конгресса региональных властей Совета Европы в Хельсинки (Финляндия). На заседании рассматривались вопросы подготовки 36-й сессии Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, в также других будущих мероприятий, которые конгресс будет проводить в этом году.— Продолжаем сотрудничество с ЕС на всех уровнях, — прокомментировала глава ХОГА Юлия Светличная. — Как вице-президент Палаты регионов инициирую активизацию экономических связей между украинскими и европейскими регионами, а также усиление прямых отношений регионов с международными финансовыми институциями.Напомним, 6 ноября 2018 года Юлию Светличную второй раз избрали вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Впервые эту должность глава ХОГА заняла в октябре 2016-го. Она также вошла в состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, и в Мониторинговый комитет. Бюро отвечает за организацию пленарных сессий и координацию работы палат и комитетов Конгресса, а также за организацию мониторинговых миссий по наблюдению за выборами, бюджетом и прочими вопросами, которые возникают в промежутках между пленарными заседаниями.