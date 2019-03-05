Студентам ряда вузов, профтехучилищ и колледжей предоставили 50%-ную льготу на 50 поездок в харьковском метро в месяц.Компенсация проезда студентам была предусмотрена в программе «Новое образовательное пространство Харьковской области» на 2019–2023 гг. Соответствующее решение было принято депутатами облсовета на сессии 28 февраля.
Льгота предоставлена студентам:
- Харьковской гуманитарно-педагогической академии;
- Харьковского областного высшего училища физкультуры;
- Харьковского областного медицинского колледжа;
- Харьковского высшего колледжа искусств;
- Харьковского художественного училища;
- Харьковского музыкального училища;
- Харьковского государственного автомобильно-дорожного колледжа;
- Харьковского автотранспортного колледжа;
- Харьковского машиностроительного колледжа;
- Харьковского механического техникума им. А. А. Морозова;
- Харьковского патентно-компьютерного колледжа;
- Харьковского радиотехнического техникума;
- Харьковского политехнического техникума;
- Харьковского высшего училища физкультуры № 1;
- Харьковского колледжа текстиля и дизайна;
- Харьковского государственного профессионально-педагогического колледжа им. В. И. Вернадского;
- Харьковского колледжа строительства, архитектуры и дизайна;
- Харьковского колледжа транспортных технологий;
- Слобожанского регионального центра профессионального образования;
- Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева;
- Харьковской государственной зооветеринарной академии.
Компенсация 50% стоимости проезда в метрополитене будет предоставляться из расчета 50 поездок в месяц исключительно для обеспечения проезда к месту обучения и домой студентов дневной формы обучения с 28 августа по 28 июня.
Льгота не предоставляется студентам:
- не являющимися гражданами Украины;
- обучающимся не по дневной либо по контрактной форме обучения;
- имеющим право на проезд в метро бесплатно или по льготному тарифу на других правовых основаниях.