Студентам ряда вузов, профтехучилищ и колледжей предоставили 50%-ную льготу на 50 поездок в харьковском метро в месяц.

Компенсация проезда студентам была предусмотрена в программе «Новое образовательное пространство Харьковской области» на 2019–2023 гг. Соответствующее решение было принято депутатами облсовета на сессии 28 февраля.

Льгота предоставлена студентам:
  • Харьковской гуманитарно-педагогической академии;
  • Харьковского областного высшего училища физкультуры;
  • Харьковского областного медицинского колледжа;
  • Харьковского высшего колледжа искусств;
  • Харьковского художественного училища;
  • Харьковского музыкального училища;
  • Харьковского государственного автомобильно-дорожного колледжа;
  • Харьковского автотранспортного колледжа;
  • Харьковского машиностроительного колледжа;
  • Харьковского механического техникума им. А. А. Морозова;
  • Харьковского патентно-компьютерного колледжа;
  • Харьковского радиотехнического техникума;
  • Харьковского политехнического техникума;
  • Харьковского высшего училища физкультуры № 1;
  • Харьковского колледжа текстиля и дизайна;
  • Харьковского государственного профессионально-педагогического колледжа им. В. И. Вернадского;
  • Харьковского колледжа строительства, архитектуры и дизайна;
  • Харьковского колледжа транспортных технологий;
  • Слобожанского регионального центра профессионального образования;
  • Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева;
  • Харьковской государственной зооветеринарной академии.
Льгота студентам двух последних вузов будут финансироваться за счет средств государственного бюджета путем предоставления госбюджету субвенции.

Компенсация 50% стоимости проезда в метрополитене будет предоставляться из расчета 50 поездок в месяц исключительно для обеспечения проезда к месту обучения и домой студентов дневной формы обучения с 28 августа по 28 июня.

Льгота не предоставляется студентам:
  • не являющимися гражданами Украины;
  • обучающимся не по дневной либо по контрактной форме обучения;
  • имеющим право на проезд в метро бесплатно или по льготному тарифу на других правовых основаниях.

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