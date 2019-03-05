Студентам ряда вузов, профтехучилищ и колледжей предоставили 50%-ную льготу на 50 поездок в харьковском метро в месяц.

Харьковской гуманитарно-педагогической академии;

Харьковского областного высшего училища физкультуры;

Харьковского областного медицинского колледжа;

Харьковского высшего колледжа искусств;

Харьковского художественного училища;

Харьковского музыкального училища;

Харьковского государственного автомобильно-дорожного колледжа;

Харьковского автотранспортного колледжа;

Харьковского машиностроительного колледжа;

Харьковского механического техникума им. А. А. Морозова;

Харьковского патентно-компьютерного колледжа;

Харьковского радиотехнического техникума;

Харьковского политехнического техникума;

Харьковского высшего училища физкультуры № 1;

Харьковского колледжа текстиля и дизайна;

Харьковского государственного профессионально-педагогического колледжа им. В. И. Вернадского;

Харьковского колледжа строительства, архитектуры и дизайна;

Харьковского колледжа транспортных технологий;

Слобожанского регионального центра профессионального образования;

Харьковского национального аграрного университета им. В. В. Докучаева;

Харьковской государственной зооветеринарной академии.

не являющимися гражданами Украины;

обучающимся не по дневной либо по контрактной форме обучения;

имеющим право на проезд в метро бесплатно или по льготному тарифу на других правовых основаниях.

Компенсация проезда студентам была предусмотрена в программе «Новое образовательное пространство Харьковской области» на 2019–2023 гг. Соответствующее решение было принято депутатами облсовета на сессии 28 февраля.Льгота предоставлена студентам:Льгота студентам двух последних вузов будут финансироваться за счет средств государственного бюджета путем предоставления госбюджету субвенции.Компенсация 50% стоимости проезда в метрополитене будет предоставляться из расчета 50 поездок в месяц исключительно для обеспечения проезда к месту обучения и домой студентов дневной формы обучения с 28 августа по 28 июня.Льгота не предоставляется студентам: