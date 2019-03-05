4 марта в Шевченковском районе Харькова с балкона на шестом этаже выпрыгнул 28-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.По данным правоохранителей, информация о трагическом инциденте на улице Отакара Яроша поступила к ним в 07:36. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа не обнаружила на теле погибшего следов насильственной смерти и передала его в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Стражи порядка открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".Как удалось узнать NewsRoom, при жизни мужчина работал главным специалистом по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Государственной экоинспекции в Харьковской области. Чуть более недели назад он подал декларацию, согласно которой его семье принадлежит квартира в Харькове, два автомобиля Toyota, а также жилье на временно оккупированной территории.