Около 8.30 5 марта на проспекте Тракторостроителей, в районе остановки городского транспорта «11-я поликлиника», столкнулись автомобили Daewoo и Audi.

От удара автомобиль Audi раскрутило и бросило на остановку, где люди ожидали автобус.Сильнейший удар принял на себя аптечный киоск.– Это просто чудо, что никто не пострадал из людей, которые ожидали автобус, чтобы добраться на работу, - взволнованно рассказала «ГХ» харьковчанка Наталья.– Скорее всего, водитель Audi решил развернуться и не заметил, что по проспекту Тракторостроителей несется Daewoo, – прокомментировал ситуацию водитель со стажем Сергей. - Я часто здесь замечаю такие кульбиты от таксующих водителей.На месте аварии работали патрульные полицейские определяя вину каждого из участников ДТП. Пострадавшим оказывали первую медицинскую помощь медики.– Серьезных травм никто не получил, – прокомментировала аварию офицер полиции. – Audi от удара в бок раскрутило, и он вылетел на обочину.