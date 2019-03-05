Харьковчанка Елена Старикова завоевала для сборной Украины первую медаль на чемпионатах мира по велотреку с 2008 года.

Об этом информирует пресс-служба горсовета.На состязаниях в польском городе Прушков наша спортсменка лишь на полсекунды уступила россиянке Дарье Шмелевой и стала обладательницей серебряной награды в гите на дистанции 500 метров.Ранее Стариковой удалось выиграть общий зачет Кубка мира по велотреку, а также вместе с Любовью Басовой стать второй в соревнованиях по командному спринту.