В Госстате констатировали, что украинцы стали есть меньше картофеля. Так, в месяц одна украинская семья потребляет примерно 6,5 кг картофеля.

Вместе с тем, на столах украинцев начали появляться необычные продукты, которые ранее абсолютно не пользовались популярностью. Так, в магазинах начали чаще покупать батат, булгур, кус-кус. Кроме того, Украина стала импортировать намного больше сладкого картофеля — 44 тонн в год, информируют «Экономические новости».Напомним, в прошлом году Украине вырастили рекордный урожай картошки. Аграриям удалось собрать 22 млн тонн корнеплода.