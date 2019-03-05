Движение трамваев №12 по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до разворотного круга «Лесопарк», будет запрещено с 10:00 до 15:00 6 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.В это время трамвай №12 будет курсировать так: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - парк им. Горького.