Американская астронавт Энн МакКлейн за время пребывания на борту Международной космической станции выросла на пять сантиметров.

Об этом, как информирует Корреспондент, она сообщила в Twitter во вторник, 5 марта.МакКлейн рассказала, что накануне экипаж проверял правильность подгонки своих скафандров для предстоящих выходов в открытый космос по американской программе."Я на два дюйма (пять сантиметров – ред.) выше, чем была, когда полетела", – отметила она.Американка находится в космосе с 3 декабря 2018 года. Это ее первый полет на МКС.Известно, что в невесомости у людей снижается нагрузка на позвоночник и расстояние между позвонками увеличивается, приводя к временному увеличению роста. Этот фактор необходимо учитывать перед возвращением на Землю.