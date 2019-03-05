Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) единственный, который имеет юрисдикцию заниматься вопросом по ситуации с украинскими моряками, удерживаемыми в российском СИЗО, отметил замминистра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его мнению, рано или поздно Украина получит от суда решение.– В рамках собственно международных процедур Европейский суд единственный, который имеет хоть какую-то юрисдикцию заниматься такими вопросами. Это не его тема, у него нет задачи защищать Женевскую конвенцию. К тому же сама конвенция не предусматривает прямой возможности обращаться в какие-либо суды. И мы нашли путь, как поставить вопрос относительно ситуации с нашими моряками перед Европейским судом, - рассказал чиновник Минюста в интервью изданию "Цензор.НЕТ".Лищина подчеркнул, что нет "надсуда", который бы решил все вопросы, и "надполиции", которая бы заставила выполнять решение такого суда.– Есть определенные элементы в виде Совбеза ООН, в котором Россия имеет постоянное представительство и право вето. Европейский суд по правам человека может действовать в пределах своей компетенции, и я убежден, что рано или поздно, но мы получим от него решение... Решение ЕСПЧ имеет вес именно в том, что если оно есть, то любое решение проблемы возможно лишь в рамках выполнения этого решения. Россия не может сказать: давайте забудем об этом решении и будем делать, как нам нравится, - заявил замминистра юстиции.Однако он добавил, что это вовсе не означает, что моряков сразу освободят после соответствующего решения ЕСПЧ.Напомним, Украина 7 января подала в Европейский суд по правам человека межгосударственное заявление против России с требованием освободить пленных моряков. В заявлении украинская сторона требует признания ЕСПЧ факта нарушения РФ прав 24 украинцев во время незаконного нападения на украинские корабли, их ранения и захвата в плен, незаконное содержание в российских СИЗО и привлечение к уголовной ответственности.