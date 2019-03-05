5 марта глава ХОГА Юлия Светличная приняла участие в селекторном совещании под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.Селектор был посвящен вопросам тепло- и газоснабжения, учета потребленных энергоносителей и формирования тарифов на тепло и горячую воду. Открывая совещание, Владимир Гройсман отметил: «Цена в Украине на газ для теплокоммунэнерго одинаковая. Но когда мы смотрим на тарифы на тепло по всей стране, то у нас есть разница – кое-где очень существенная - по стоимости тепла в разных городах. Конечная стоимость тепла и горячей воды зависит от технологии производства тепла, минимизации потерь, объективного учета и мероприятий по энергосбережению».
Также во время селекторного совещания обсудили вопросы завышения норм потребления газа облгазами, установки счетчиков тепла и газа потребителям и создания комфортных условий в центрах обслуживания клиентов теплоснабжающих и других коммунальных предприятий регионов.
Подводя итоги совещания, глава ХОГА дала ряд поручений руководителям структурных подразделений облгосадминистрации, представителям РГА и органов местного самоуправления.
– Отопительный сезон уже подходит к концу, но это не повод выдохнуть. Это повод сделать работу над ошибками и выполнить то, чего не достигли в этом отопительном сезоне. А именно - разработать план модернизации коммунальных сетей по городам областного значения и объединенным территориальным громадам. Такие меры должны быть учтены в инвестиционной программе каждого из предприятий, - подчеркнула Юлия Светличная.
Она отметила, что на местах особое внимание необходимо уделить реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В частности, необходимо активнее информировать людей о существующих областных и государственных программам «теплых» кредитов и использовать все возможности, предоставляемые государством и международными институциями.
– Мы выделяем финансирование из экологического фонда, чтобы ремонтировать коммуникации. Оказываем финансовую поддержку, чтобы наладить теплоснабжение и уменьшить те потери, которые затем ложатся на плечи пользователей. Но это не только обязательства областной государственной администрации и не только финансирование из областного бюджета. Я хочу это подчеркнуть. С децентрализацией вы получили дополнительные финансовые ресурсы. Конечно, легче всего - делать то, что люди будут видеть, но нужно стоять на тех позициях, чтобы в первую очередь делать все, чтобы на ваших территориях было безопасно и комфортно жить.
Также руководитель области поручила разработать план бесплатной установки счетчиков потребленного газа и тепла тем абонентам, у которых еще нет приборов учета, и провести инвентаризацию центров обслуживания клиентов коммунальных предприятий - с целью создания в них комфортных условий.