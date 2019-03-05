Харьков потрясло убийство 14-летней девушки ее 16-летним знакомым на почве ревности, но трагедия продолжает обрастать новыми подробностями.

Об этом сообщает politekaПодозреваемый в убийстве Иван был влюблен в свою жертву. По словам отца погибшей, он ревновал ее к другим парням, надоедал, но отношений между ними быть не могло: девочка очень много времени посвящала учебе и тренировкам, поскольку серьезно занималась гимнастикой.В январе Лида сказала ему, что ей нужно готовиться к экзаменам, поэтому ни о каком романе речи не идет. Это очень обидело юношу.В полиции основным мотивом убийства назвали ревность. Приехав на место преступления, правоохранители были поражены тем, что жертвой оказалась такая юная девушка. Еще больший шок испытали, узнав, что убийца старше всего на два года.– Он показал, где произошло убийство, вещественные доказательства, которые он забрал у жертвы, частично признал вину и рассказал, что случилось. Он говорит, что ударил ножом, но не признает, что убил. Когда приехали адвокаты, то дали ему совет молчать, – рассказал журналистам начальник Холодногорского отдела ГУНП в Харьковской области Дмитрий Плотников.По словам полицейского, после того разговора парень постоянно писал ей смс, звонил, а в субботу, 2 марта, взял нож, подкараулил на соседней улице и нанес ей семь ударов, попав по рукам, лицу и под сердце.Совершив непоправимое, он позвонил брату и сказал, что «начудил». Забрав телефон Лиды, он выбросил его, а свой отключил. Через два часа юношу нашли у знакомого. Когда у подозреваемого взяли на анализ кровь, ни алкоголя, ни наркотиков там не нашли.По словам знакомых молодых людей, подросток – из приличной семьи, которая живет в том же районе, что и погибшая. Он учился в техникуме и проблем с законом никогда не имел. Убийца и жертва гуляли в одной компании, поэтому некоторые утверждают, что они таки были парой. Лида очень хотела, чтобы Иван учился, поскольку тот пропускал занятия, любил погулять, был веселым и харизматичным. Девушка просила его больше стараться, проводить время с родителями и стать лучше.По словам друзей погибшей, она полностью сосредоточилась на учебе, поскольку очень хотела поступить в Харьковский университет Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба и усиленно готовилась.Напомним, Иван убил Лиду 2 марта на улице Набережной около 19 часов вечера. Прохожие вызвали скорую, но врачи оказались бессильны. Подозреваемому в убийстве может грозить пожизненное заключение – открыто уголовное производство по п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.