Особенно опасно пить воду из пластиковой емкости, которая подвергалась нагреванию.

Эксперимент с участием 1455 волонтеров, проведенный международной группой ученых, показал: питьевая вода в пластиковых емкостях может вредить человеческому здоровью. Исследователи констатировали, что при хранении воды в пластике в нее попадает бисфенол А – потенциально токсический химикат, который вместе с водой проникает затем и в организм человека, информирует МедикФорум В рамках испытаний добровольцы ежедневно пили воду, разных производителей, разлитую в пластиковые емкости. Последовавший впоследствии анализ мочи выявил наличие бисфенола А у 95% респондентов. При этом ученые отметили, что при отказе от питья воды в пластиковой таре уровень бисфенола А в моче людей ощутимо понижался только через четыре дня.Бисфенол А используется в промышленности при изготовлении пластика, в том числе предназначенного для бытовых целей. Многочисленные исследования связывают его влияние на организм с возникновением головных болей, проблем с сердечно-сосудистой системой, нарушениями гормонального фона и обмена веществ, а также ожирения.Специалисты заявляют об определенном вреде для организма от питья воды в пластике и рекомендуют воздерживаться от ее употребления. Особенно опасно пить воду из пластиковой емкости, которая подвергалась нагреванию. По словам ученых, под воздействием тепла на бутылку с водой концентрация химикатов в ней повышается сразу в 55 раз.