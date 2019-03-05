С 27 февраля по 2 марта в словацком Тренчине состоялись соревнования по бадминтону уровня International Future, бронзовым призером которого в одиночной женской категории стала харьковчанка Владислава Лесная.

На пути к медали Владислава Лесная обыграла со счетом 21:17, 21:16 соперницу из Венгрии, потом 21:15, 21:19 - спортсменку из Англии и 16:21, 21:18, 21:13 - бадминтонистку из Словакии, но в полуфинале уступила Джордан Харт из Уэльса со счетом 13:21, 9:21 и заняла третье место. В свою очередь, Харт стала серебряным призером, уступив в финале сопернице из Таиланда.В целом на этом турнире украинские бадминтонисты завоевали две бронзовые награды, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА