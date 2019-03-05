Ранее соединение этих материалов обеспечивалось с помощью дополнительных приспособлений: болтов, клея, вспомогательных конструкций.Ученым из шотландского Университета Хериот-Уотт удалось сварить вместе металл и стекло без помощи дополнительных соединений. Об этом, как информирует Корреспондент, сообщается на официальном сайте университета.
Ранее сварка этих материалов была недоступной из-за их разных термических свойств. Стекло при высоких температурах быстро расширяется и трескается.
С помощью нового сварочного процесса ученые соединили кварцевое, боросиликатное и сапфировое стекла, со сталью, алюминием и титаном— с другой. Материалы свариваются при помощи мощных импульсов пикосекундного лазера, который создает сгусток плазмы, соединяющий материалы.
Ученые разрабатывают прототип промышленной системы для сваривания.