В Харькове в результате аварии пострадал водитель иномарки.Об этом сообщает newsroom со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Инцидент произошел на перекрестке Московского проспекта и улицы Полевой. По информации копов, дорогу не поделили автомобили Hyundai Elantra и ГАЗ "Валдай".
В результате происшествия пострадал водитель иномарки, с места происшествия его доставили в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, данный перекресток называют самым проблемным в Харькове. Петиция с требованием установить там светофор набрала необходимые пять тысяч подписей. Мэр Геннадий Кернес ответил, что "после прохождения всех установленных действующим законодательством процедур согласования, проведения тендерных торгов и определения подрядной строительной организации на вышеуказанном перекрестке будут выполнены работы по строительству светофорного объекта". Когда это произойдет - градоначальник не уточнил.