Международный арбитражный суд в Гааге признал незаконной экспроприацию Россией активов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в Крыму.

– Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на данный случай, а во-вторых – что Россия как государство виновна в утрате нами активов и должна за это отвечать, то есть предоставить компенсацию, – сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.Какова будет сумма компенсации, пока неизвестно.– Окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которого мы ожидаем в этом году. Надеемся примерно в начале следующего года получить решение относительно суммы компенсации, – сообщил Андрей Коболев.Напомним, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания «Нафтогаза» – «Черноморнефтегаз» потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы «Петр Годованец» и «Украина»), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.15 сентября 2017 года в «Нафтогазе» сообщили, что госхолдинг подал иск против России с требованием возместить пять миллиардов долларов убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований «Нафтогаза» составляет восемь миллиардов долларов.