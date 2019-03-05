В Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт" стартует новый проект для студентов "Дни карьеры в НТУ "ХПИ".

Об этом сообщается на официальном сайте вуза.В марте-июне 2019 года институты и факультеты ХПИ будут организовывать встречи студентов 4-6 курсов университета с работодателями.Проект начинается с "Дня карьеры в Учебно-научном институте химических технологий и инженерии ХПИ». Мероприятие состоится в среду, 6 марта (начало — 15:00). Место проведения: Химический корпус, 3-й этаж, Большая химическая аудитория.Во время мероприятия студенты института химических технологий и инженерии ХПИ смогут получить информацию о своих потенциальных работодателях, которые находятся в Харькове и Харьковской области. По окончанию мероприятия на кафедре технологии жиров и продуктов брожения студенты проведут мастер- класс по приготовлению блинов.Дни карьеры пройдут в:- Учебно-научном Институте химических технологий и инженерии (4-17 марта 2019г.);- Учебно-научном Институте энергетики, электроники и электромеханики (18-31 марта 2019г.);- Учебно-научном Институте механической инженерии и транспорта (1-14 апреля 2019г.);- Учебно-научном инженерно-физическом институте (22 -28 апреля);- Учебно-научном институте экономики, менеджмента и международного бизнеса (6-12 мая 2019г.);- факультете международного образования (13-19 мая 2019г.);- факультете социально-гуманитарных технологий (20-26 мая 2019г.);- факультете компьютерных наук и программной инженерии (27-31 мая 2019г.);- факультете компьютерных и информационных технологий (3-8 июня 2019г.).