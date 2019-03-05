Участники будущей 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) прошли недельную тренировку перед отправкой на станцию «Академик Вернадский».

Сборы закончились 4 марта. Их провели на базе Низкочастотной обсерватории Радиоастрономического института НАН в селе Мартовая Харьковской области. Через месяц команда отправится в Антарктиду.Полярники изучали устройство и работу станции, проводили тренировки по организации питания и тушения пожара. Участники предыдущих экспедиций рассказали менее опытными коллегам о проблемах, которые возникали ранее на зимовках. За полярниками наблюдали психологи, чтобы дать советы, как избежать напряжения в замкнутом коллективе, сообщили в Минобразовании.