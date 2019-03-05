В Мексике группа археологов из Института Антропологии и истории обнаружила пещеру, в которой были найдены свыше 155 артефактов. Они оставались нетронутыми более тысячи лет.

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на National Geographic.Находка представляет собой целую сеть пещер, названных Балмаку - в переводе это означает Бог Ягуар. Они были обнаружены на севере полуострова Юкатан, где также располагаются руины священного города народа майя Чичен-Ица.Археологи выяснили, что первыми обнаружили пещеру в 1966 году крестьяне, принадлежащие к местной общине. Однако прибывший на место археолог велел запечатать вход, и о пещере забыли еще на более чем 50 лет."Баламку позволит переписать историю Чичен-Ица в Юкатане. Сотни археологических артефактов... исключительно хорошо сохранились", - отметил один из исследователей Гильермо де Анда.Ученые надеются, что найденные артефакты помогут установить детали возникновения и падения так называемого "Города колдунов воды".