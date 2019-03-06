Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено 6 марта с 10:00 до 15:00.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.На время работ трамваи будут курсировать так:№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.