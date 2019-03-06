Ученые из Университета Колорадо заявили о том, что методы приготовления еды серьезно влияют на здоровье: если продукты жарить, а не варить и не запекать, они способны стать источником опасных токсинов.

Об этом информирует МедикФорум Горячий поджаренный хлеб — привычный элемент завтрака огромного числа людей. Установив на кухне датчики и понаблюдав за изменениями в качестве воздуха в помещении вокруг, ученые убедились в том, что приготовление такого хлеба способствует распространению токсинов.Во-первых, много вредных веществ было обнаружено на поверхности золотистой корочки поджаренного хлеба. Ученые заявили в связи с этим, что «жареный хлеб превышает по своей токсичности уличную загазованность».Во-вторых, оказалось, что в процессе жарки хлеб может выделять в воздух целый ряд веществ, способных действовать на организм как токсичные«Поджаренный до золотистой корочки хлеб до 300–400 микрограмм на кубический метр, а слегка подгоревший — до 4 тыс. микрограмм вредных частиц РМ2.5, которые способны проникать в легкие и в кровоток. Данные показатели в 15 раз превышают порог безопасной концентрации этого вещества, установленный ВОЗ», — отметили исследователи.Кроме того, по их словам, воздух в кухнях насыщается потенциально токсичными испарениями от плит и других приборов. Одним из самых опасных приборов специалисты назвали тостер. Работая, этот прибор способствует выделению в воздух вредных частиц, нагревая не только хлеб, но также находящиеся внутри него частицы пыли, грязи и масла. Эти частицы могут скапливаться в органах и содействовать развитию различных заболеваний, в частности, рака легких и инсульта.