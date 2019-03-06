Харьковчане могут обратиться в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62» с мобильных номеров трех операторов связи: Vodafone, «Киевстар» и Lifecell.

Как сообщили в КП « Городской информационный центр », для обеспечения такой возможности мобильные операторы получили соответствующие разрешения на использование в Харькове короткого номера 1562 Звонки на короткий номер 1562 мобильных номеров Vodafone и «Киевстар» – бесплатные, а для абонентов Lifecell – «в соответствии с тарифами вашего оператора»: тарификация начинается с 12 секунды, плата за соединение составляет 0,00 грн, минута разговора – 1,01 грн с НДС, дополнительно удерживается сбор в Пенсионный фонд размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС.Сейчас операторы диспетчерской службы «15-62» в сутки принимают от 1,5 до 6 тысяч звонков. А с начала работы службы было принято в общей сложности более 8 млн обращений.