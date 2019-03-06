Премьер-министр Украины поручил свести стоимость отопления по стране к единому тарифу.Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания во вторник, 5 марта, поручил местным властям установить тариф на тепло для населения на уровне ниже 1 400 гривен/Гкал.
«Четыре позиции должны быть каждый день перед вами на столе как план ваших действий. Это энергомодернизация, энергоэффективность и приведение цены тепла при сегодняшней цене на газ менее 1 400 гривен/Гкал. Это реально», – сказал Гройсман.
Перед этим он подчеркнул, что при одной для всех теплоснабжающих предприятий цене на газ разброс цен на отопление по стране является значительным – разница достигает 30-40%. В частности, в Ивано-Франковске тариф на тепло составляет 1 312 гривен/Гкал, а в Луцке – 1 852 гривен/Гкал.
При этом 90% теплокоммунэнерго находятся в коммунальной собственности.
Кроме того, Гройсман поручил органам местного самоуправления подготовить детальные планы установки счетчиков тепловой энергии с целью достигнуть 100% учета.
Также премьер поручил обратить внимание на условия контрактов, которые заключаются между потребителями и поставщиками коммунальных услуг.
Кроме того, премьер отметил, что правительство на подготовку к отопительному сезону выделило 12,5 млрд грн.
«Сколько потратили на водопроводы, новые котельные? Из 12,5 млрд только 3 млрд – на воду, тепло, транспортировки, новые сети. В стране 20 тысяч км сетей. В прошлом году отремонтировали всего 240 км. Аварийных сетей в стране 7000», – подчеркнул Владимир Гройсман.