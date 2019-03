Победителя Car of the Year огласили на международном салоне в Женеве. Им стал электрический кроссовер.

Специалисты назвали автомобиль года в Европе. Им признан электоромобиль Jaguar I-Pace. Об этом сообщает Корреспондент.net.Решение о лучшем авто года в Европе Car of the Year было объявлено на международном автосалоне в Женеве.Jaguar I-Pace опередил в рейтинге Alpine A110 и Kia Ceed. Также в список лучших авто попали четвертое поколение Ford Focus, Citroen C3 Aircross, Peugeot 508 и Mercedes-Benz A-класса.Электрокроссовер Jaguar I-Pace оснащен двумя моторами общей мощностью 400 лошадиных сил. Авто разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунд. Запас хода на одной зарядке в Jaguar I-Pace около 470 километров.Премия Car of the Year присуждается ежегодно по итогам голосования жюри, состоящего из европейских журналистов.