Улыбнитесь и мир улыбнется вместе с вами. Если вам кажется, что мир улыбается вам, даже когда это не так, тогда вы, вероятно, наслаждаетесь счастливой пенсией.

Об этом пишет ЗН со ссылкой на британскую газету The Times.Новое исследование американских ученых из Гарвардской Школы медицинских исследований показало, что с возрастом мы меньше реагируем на гнев и меньше замечаем негативное отношение окружающих. Как следствие, окружающий мир постепенно кажется более приятным местом, даже если это не так на самом деле.– Мы все меньше и меньше чувствуем гнев и страх, а также счастье, - сказала Лора Жермин из Гарвардской Школы медисследований.-- Со временем люди могут просто смотреть на все позитивнее.В ее исследовании, опубликованном в журнале "Экспериментальная психология: общая", анализировалась способность человека различать эмоции. Почти 10 тысяч человек заполнили онлайн-тест, в котором им дали пары сгенерированных компьютером лиц, выражающие различные уровни гнева, страха или счастья. Они должны были сказать, на какой фотографии эмоции сильнее.Результаты показали, что у человека есть несколько различных этапов жизни. Выяснилось, что дети не в полной мере различают оттенки эмоций, а острее всего на эмоции окружающих реагируют подростки и молодые люди до 30 лет. После 30 лет способность распознавать все оттенки эмоций постепенно снижается.Ученые не знают причину этого явления, но отмечают, что, возможно, снижение реакции на оценочные суждения окружающих действительно делает людей с возрастом спокойнее и счастливее.