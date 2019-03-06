Медики, работающие в Центре хосписной и паллиативной помощи в Буффало, провели предсмертное исследование.

Они доказали, что за несколько недель люди видели приблизительно одинаковые сны. Американские специалисты из Центра хосписной и паллиативной помощи 10 лет собирали данные для исследования. Руководил экспериментом Кристофер Керр.В результате многолетних наблюдений оказалось, что приблизительно за три недели людям снятся сны-предвестники скорой гибели. Исследуя 13 тысяч пациентов, было зафиксировано, что почти 90% из них перед смертью снились яркие сны.72% умирающих видели в своих грезах умерших родственников, при этом они ощущали спокойствие. Почти 60% снились события, в которых им необходимо было паковать вещи, собирать чемоданы или приобретать билеты на поезд. Во время поездок во сне они также часто видели рядом с собой покойных родных. 28% пациентов видели в своих снах яркие события-воспоминания из своей жизни.По словам американских исследователей, больше всего отличаются сны умирающих детей. Маленьким паллиативным пациентам чаще всего грезились домашние животные, которые умерли.В Центре хосписной и паллиативной помощи Буффало добавили, что первые подобные сновидения возникают где-то за 10 недель, однако за три недели до смерти их интенсивность резко возрастает.