Барельеф и памятную доску ученому-математику Алексею Погорелову разместили в Харькове на здании дома по улице Юры Зойфера, 6, где гениальный геометр долгое время проживал с семьей. 5 марта – 100-летие со дня рождения ученого.

С харьковскими учеными, студентами и друзьями известного харьковчанина своими воспоминаниями о коллеге и друге поделился патриарх математической школы Харькова академик Владимир Марченко. Он отметил, что многие места Харькова связаны с деятельностью и жизнью Алексея Погорелова – это его родная школа в районе ХТЗ, Харьковский университет имени Каразина, в котором он учился и преподавал, Физико-технический институт низких температур имени Веркина, в котором он работал со дня основания.– Алексей Погорелов – геометр, который во многом определил основные направления развития геометрии прошлого столетия. Его работы глубоки и красивы. Да и сам он был красивым человеком и прожил ничем не запятнанную жизнь. Спасибо тебе, Алексей Васильевич, что ты работал и жил рядом с нами, – сказал Владимир Марченко.– Я могу честно признаться, что одним из любимых школьных учебников, который я до сих пор помню наизусть, был учебник геометрии Погорелова. По этому учебнику учились многие поколения наших соотечественников. Спасибо всем, кто причастен к открытию барельефа ученого, кто напоминает горожанам о силе харьковских ученых и их значении для мировой науки, – поделился впечатлениями заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев.Весь прошлый год в области прошел под знаком 100-летия Национальной академии наук Украины, напомнил Анатолий бабичев. 2019-й знаменуется 100-летними юбилеями таких ученых, харьковчан с мировым именем, как Любовь Малая, Борис Веркин и Алексей Погорелов.был академиком НАН Украины и АН СССР, специалистом в области выпуклой и дифференциальной геометрии, теории дифференциальных уравнений и теории оболочек. Фамилия этого ученого знакома почти всем школьникам, которые хотя бы однажды открывали свои учебники геометрии. Математик работал в Харьковском университете с 1937 по 2000 год.