В Харьковском национальном университете строительства и архитектуры прошла научно-техническая конференция, где обсуждались вопросы, в частности, дорожной инфраструктуры.

– Харьковская область имеет одну из крупнейших сетей автодорог общего пользования, протяженность которой составляет 9672,8 км, из которых 2343,9 км автодорог государственного значения и 7328,9 км – местного значения, – проинформировал участников конференции заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян. – Всего за счет государственных целевых программ, средств областного дорожного фонда в 2018 году на ремонт и эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного и местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в Харьковской области потрачено 2,9 млрд грн. Сумма по сравнению с 2017 годом выросла на 100%.Развитие дорожной инфраструктуры, как известно, существенно влияет на экономическое развитие региона. Ведь автодороги важны для производства, а их качество влияет на конечную стоимость продукта. Также они являются источником поступлений в бюджет от транзитных перевозок. Проведение децентрализации полномочий органов государственной власти и передача автомобильных дорог общего пользования местного значения в управление обладминистрации позволило внедрить принципиально новый подход к финансированию дорожных работ в 2018 году. В частности, успешно воплощен ряд проектов, среди которых: текущий ремонт автодороги Р-46 «Харьков-Ахтырка», ремонт дороги М-26 «Чугуев-Меловое» и ремонтные работы на дорогах местного значения на более чем 80-ти объектах, в ходе которых восстановили более 50 км автодорог местного значения.– За счет субвенции в 2019 году планируется выполнение дорожных работ на 93-х объектах, в том числе строительство нового объекта – объездной дороги города Лозовая. Стоит отметить, что это первое в Украине строительство местной автодороги за средства дорожного фонда, – подчеркнул Вадим Даниелян.Участники конференции обсудили ряд других вопросов, среди которых – влияние масштабности на гармонизацию городской среды и использование твердых бытовых отходов как ценного энергетического ресурса в технологии Waste-Te-Energy.