С 11 марта в Харькове начинается плановая вакцинация домашних животных против бешенства.

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства Харьковского горсовета , на территории всех 66 участков КП «Жилкомсервис» определены места проведения вакцинации домашних животных. На подъездах жилых домов за 3-4 дня до начала вакцинации будут размещены информационные объявления о дате, месте и времени ее проведения.В случае отсутствия объявления владельцы домашних животных могут сигнализировать по телефонам: