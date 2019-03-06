С 11 марта в Харькове начинается плановая вакцинация домашних животных против бешенства.Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства Харьковского горсовета, на территории всех 66 участков КП «Жилкомсервис» определены места проведения вакцинации домашних животных. На подъездах жилых домов за 3-4 дня до начала вакцинации будут размещены информационные объявления о дате, месте и времени ее проведения.
В случае отсутствия объявления владельцы домашних животных могут сигнализировать по телефонам:
(057) 760-72-28, (0572) 52-51-00, (057) 775 -33-10, 760-72-28.