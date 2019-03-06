В рамках программ международной технической помощи произошло три важных события.

В частности, в рамках программы «U-LEAD с Европой» в г.Киеве, во время работы конференции «Начало нового партнерства: первые результаты», Мерефянская и Староверовская ОТГ Харьковской области – участники первого раунда конкурса по отбору громад, заинтересованных в создании или модернизации ЦПАУ – подписали меморандумы о начале работы с исполнителями – компаниями NIRAS Sweden AB и SKL International.– Громады получат комплексную поддержку от программы: эксперты помогут громадам как институционально, так и физически (техника, ПО, мебель, дизайн-планы,). Кроме того, будущие сотрудники ЦПАУ пройдут обучение, специально разработанное шведскими и украинскими экспертами программы для специалистов, оказывающих услуги гражданам, – рассказывает директор Департамента по повышению конкурентоспособности региона ХОГА Надежда Кривицкая.В рамках Инициативы «Умный энергетический менеджмент в ОТГ», которая также внедряется по поручению Программы «U-LEAD с Европой» проектом GIZ «Энергоэффективность в громадах II», Золочевская, Мерефянская и Нововодолажская ОТГ получили комплекты оборудования энергоменеджеров. Каждый комплект состоит из профессиональных инструментов для измерения технических параметров энергоэффективности и необходим для работы энергоменеджера.Громады уже прошли ряд тренингов и практических мероприятий по муниципальному энергоменеджменту и начали его внедрение. Ожидается, что внедрение мероприятий по энергоменеджменту обеспечит экономию энергопотребления на уровне минимум 5% совокупных расходов на энергетические ресурсы.