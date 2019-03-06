В Харькове задержали двух чиновников за получение взятки.

Специалисты отдела Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области требовали 20 тысяч грн за беспрепятственное оформление права собственности на земельный участок, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона ОС, совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Оперативные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Им грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.