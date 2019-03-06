Харьковские правоохранители перекрыли канал поставки боеприпасов из зоны проведения операции Объединенных сил.

Установлено, что представитель криминальной среды при содействии соучастника получал из зоны ООС боеприпасы для продажи. 27-летний мужчина был посредником и связывался с потенциальными заказчиками через мессенджер. Рассчитывались с помощью электронных платежных систем.Полицейские задокументировали факт сбыта двух гранат РГД-5. Во время дальнейших следственных действий у злоумышленника изъяли один пистолет ТТ.Пресекли поставки огнестрельного оружия и средств поражения сотрудники Липецкого отдела полиции совместно со Службой безопасности Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры.Уголовное производство ведется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.