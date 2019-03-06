Указом президента Украины от 4 марта №52/2019 стипендии назначены выдающимся спортсменам и тренерам Украины по олимпийским видам спорта.
Среди харьковчан стипендии назначены:
Владиславе АЛЕКСЕЕВОЙ - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному, в размере 5000 гривень;
Марине АЛЕКСЕЕВОЙ - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Валерии АПРЕЛЕВОЙ - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Веронике ГРИШКО - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Александре КАШУБЕ - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Александре КОВАЛЕНКО - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Яне НАРЕЖНОЙ - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Екатерине РЕЗНИК - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Анастасии САВЧУК - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Роману СВИЧКАРЮ - бронзовому призеру чемпионата мира 2018 года по фехтованию, в размере 7000 гривень;
Алине ШИНКАРЕНКО - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Елизавете ЯХНО - серебряному призеру чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному в размере 5000 гривень;
Ирине ГРЕБЕННИКОВОЙ - тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Кашубы А. и Шинкаренко А., в размере 5000 гривень;
Альмире ЕВСТРАТОВОЙ - тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Нарежной Я., в размере 5000 гривень;
Олесе ЗАЙЦЕВОЙ - старшему тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному, тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Алексеевой В., в размере 5000 гривень;
Валерии Межениной - тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Гришко В. и Резник К., в размере 5000 гривень;
Ирине ОДОКИЕНКО - тренеру бронзового призера чемпионата мира 2018 года по фехтованию Свичкаря Р., в размере 7000 гривень;
Оксане ПИСЬМЕННОЙ - тренеру серебряного призера чемпионата Европы 2018 года по плаванию синхронному Коваленко А., в размере 5000 гривень;
Светлане САИДОВОЙ - главному тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по плаванию синхронному, тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Савчук А. и Яхно Е., в размере 5000 гривень;
Владимиру УТКИНУ - тренеру серебряных призеров чемпионата Европы 2018 году по плаванию синхронному Алексеевой М. и Апрелевой В., в размере 5000 гривень.