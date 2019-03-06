Теперь каждый водитель может узнать актуальную информацию про собственный автомобиль и водительские права.

Также через электронный кабинет можно уплатить штрафы за административные правонарушения.В Харькове заработал электронный кабинет водителя, – об этом сообщила корреспонденту МГ “Объектив” Вероника Александрова, главный специалист по связям с общественностью Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области.В электронный кабинет может зайти каждый, кто хочет узнать информацию о своем автомобиле, водительском удостоверении или же оплатить штраф за административные правонарушения.Также, водитель сможет посмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в электронную очередь сервисных центров МВД.– Ранее большинство административных и сервисных услуг водителям предоставляли непосредственно в сервисных центрах МВД. Так, актуальную информацию про транспортное средство и удостоверение водителя можно было узнать только после личного обращения граждан, что требовало личного присутствия. Одновременно информацию про штрафы можно было получить только в виде почтового сообщения за несколько дней после совершения правонарушений, – рассказывает Денис Бакумов, начальник Регионального сервисного центра МВС в Харьковской области.– Чтобы воспользоваться всеми преимуществами электронного кабинета , необходимо пройти электронную идентификацию. Это обязательное условие доступно практически для всех публичных услуг, которые предоставляет государство в онлайн. Теперь украинцам доступна мобильная идентификация – MobileID, которая предусматривает подпись в SIM-карту вашего телефона. так что е-услуги становятся еще удобнее, – сообщает Вероника Александрова, главный специалист по связям с общественностью Регионального сервисного центра МВС в Харьковской области.Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua , а также на Правительственном портале