Профилактические уроки проводятся раз в месяц. Участие в них принимают сотрудники ювенальной полиции, службы по делам детей и семьи и представители общественности.

Об этом сообщает корреспондент МГ “Объектив”.Школьникам рассказывают об актуальной проблеме буллинга, а также о последствиях административных нарушений. В частности, такой урок прошел в школе №3 г. Мерефы.– Очень важно именно предупредить случаи детской преступности и правонарушений. Общаемся с детьми, объясняем им, какая ответственность за нарушения закона, – рассказывает заместитель главы правления общественной организации “Благовіст 2013” Андрей Морогов.Правоохранители подчеркивают, что случаи травли среди детей и подростков довольно часты.– Все дело в том, что ранее понятие «буллинг» как такового не было. На сегодня уже есть соответствующий закон, который предусматривает наказание за данное нарушение, – подчеркнул общественник.В Украине предусмотрена административная ответственность за буллинг. Штрафы колеблются от 340 до 850 гривен. За повторное нарушение – взыскание от 1700 до 3400 гривен. Также предусмотрены исправительные работы – от 20 до 60 часов.Ответственность за буллинг несут и “наблюдатели”. За сокрытие травли предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен.Юристы в случае буллинга советуют родителю ребенка обращаться в полицию с соответствующим заявлением. По заявлению этого родителя должна быть проведена проверка и установлено, имели ли место факты буллинга или нет. В случае, если будет установлено, что действительно это происходило, виновники, и в том числе работники школы, будут привлечены к административной ответственности, говорят правозащитники.По данным ЮНИСЕФ, в Украине за последние полгода подвергались травле более 70% несовершеннолетних.