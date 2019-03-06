35 молодых дизайнеров со всей Украины примут участие во всеукраинском конкурсе Start Fashion, финал которого состоится 21 марта в Харькове.

Всего на конкурс было подано 133 заявки от молодых дизайнеров из 18 областей Украины. Также на участие в финале претендовал датский дизайнер из Копенгагена.– Нам было сложно определить финалистов, потому что по сравнению с прошлым годом выросло и качество работ участников, и их количество. Мы выбрали лучших из лучших. Они продемонстрируют в финале яркое шоу, – рассказала начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская.Конкурс молодых дизайнеров проходит в шести номинациях: Street Fashion (коллекции одежды prêt-a-porte, разработанные для повседневного использования), National Style (коллекции по народным мотивам любой страны мира), De Luxe (одежда для торжественных событий, вечерние платья), Eco Style (коллекции одежды из вторичных материалов), Semicouture (конкурс одного костюма, целостного художественного образа) и Free Style (коллекция одежды в свободном стиле).