Харьковский апелляционный хозяйственный суд отменил решение о передаче в собственность обществу с ограниченной ответственностью (ООО) части Ватутинского элеватора.

Ранее прокуратура в судах неоднократно отстаивала право государственной собственности на целостный имущественный комплекс элеватора.Летом 2018 года апелляционный суд области отменил незаконную приватизацию комплекса. Прокуратура взяла под контроль рассмотрение дел, предметом которых может выступать имущество элеватора. Мониторинг выявил, что решением суда области удовлетворен иск одного из ООО о признании за ним права собственности на 1/5 часть элеватора. Общество объясняло свои права проведением улучшений имущественного комплекса на сумму 1,7 млн грн. Истец утверждал, что в результате улучшений создан новый объект.Прокуратура не согласилась с выводами суда и подала апелляционную жалобу. Заместитель прокурора области обосновывал, что спорное имущество является частью целостного имущественного комплекса элеватора. Изменение его формы собственности из государственной в любую другую противоречит законодательству, поскольку элеватор входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации.Харьковский апелляционный хозяйственный суд в полном объеме удовлетворил жалобу прокурора, отменив предыдущее судебное решение. Постановление суда вступило в силу.