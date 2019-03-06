Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с Департаментом внутренней безопасности ЧП Украины разоблачили преступную группу, которая организовала сбыт наркотических средств в Харькове.

Организаторами группировки оказались 27-летний лейтенант полиции и 33-летний владелец одного из ночных развлекательных клубов Харькова.По предварительным данным следствия, они закупали и распространяли наркотики и психотропы среди наркозависимых, а также клиентов клуба. Ассортимент был разнообразен: амфетамин, метамфетамин, экстази, марихуана. Кроме того, выявлен канал поставки психотропных веществ в Харьков по почте. В частности, в одном из почтовых отделений города изъято около 100 г амфетамина, который наркодельцы планировали сбыть более чем за 100 тысяч грн.Во время санкционированных судом обысков по месту жительства фигурантов производства изъяты расфасованные наркотические и психотропные вещества, оружие, патроны и деньги в разной валюте.Сейчас двух организаторов группировки задержали. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц, а также сбыт особо опасных психотропных веществ в местах массового пребывания граждан) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога (полицейскому – в размере 1,5 млн грн, директору клуба – более 190 тыс грн). После проведения экспертиз будет решен вопрос о возможности внесения данных в единые реестр по ст. 263 УК Украины.Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.